Crisis en Telefe: Analía Franchín golpeó a Georgina Barbarossa en vivo y explotó de ira

Un poco sorprendida, Barbarossa se enfureció y lanzó: "Pero, ¿sos tarada? ¿Cómo me vas a pegar?". Incluso, previo al golpe, se escuchó al periodista Paulo Kablan advertirle a su compañera: “No, no, no. Qué está operada”, en referencia a la cirugía a la que se sometió hace algunas semanas y que la obligó a alejarse de la conducción.

“Pero, ¿qué tenía? ¿Una mosca? Pero, ¿cómo me vas a pegar?", intentó saber Georgina que continuaba descolocada por la situación y sin poder ocultar su fastidio. Franchín, por su parte, se reía y no explicaba el porqué de su accionar. "Dame, Estúpida”, agregó la conductora y le sacó la carpeta de la mano.

“Te pido perdón. Tenías un moscardón horrible”, indicó la panelista ante la incomodidad de todos en la mesa.