¿Cómo podemos regular la Inteligencia Artificial? El dilema de los derechos humanos y el lobby de las big tech

Enmarcar la vida digital en una norma no es sencillo, y la regulación de la inteligencia artificial se ha convertido en un tema central en distintas regiones del mundo . Para entender mejor qué significa regular la IA, dialogamos con Andrea Renda , experto italiano en Gobernanza Global y economía digital de la Unión Europea, quien también es músico y docente.

Es importante aclarar que una regulación por parte de la Unión Europea, no impacta directamente a nivel mundial, y por lo tanto tampoco en Argentina. Sin embargo, funciona como referencia para adecuar las leyes de nuestro país. Por otra parte, un conglomerado de naciones europeas tiene mayor poder de negociación con las grandes empresas tecnológicas, en comparación con el poder que puede tener Argentina por sí sola tanto a nivel político y por su tamaño de mercado.

Emilse Garzón: ¿Por qué se demora tanto en regular la tecnología, especialmente la inteligencia artificial que avanza a toda velocidad?

Andrea Renda: Hay distintas razones. Primero porque aún no sabemos con certeza cómo hacerlo. En segundo lugar, existe una presión del lobby de las grandes empresas tecnológicas que hasta ahora ven muy bien la regulación. Y tercero, cada vez que intentamos cerrar la regulación, surge algo nuevo. Por ejemplo, en febrero de este año el Parlamento Europeo estaba finalizando el texto de la regulación de la IA, pero con la reciente salida de Chat GPT, se tuvo que rever todo el documento para incluir nuevas disposiciones relacionadas a este tipo de inteligencia artificial. Y aunque nos retrasemos, gradualmente estamos aprendiendo a regular.

EG: ¿Hay referentes en regulación de inteligencia artificial en la región?

AR: Sé que a los argentinos les puede molestar un poco esto (se ríe), pero en América Latina el Senado de Brasil es un referente. Tienen un proyecto de ley que, en mi opinión, es un poco mejor que el proyecto europeo, porque está inspirado en el mismo, pero con los ajustes necesarios.

EG: ¿Cuáles son los principales pilares de la regulación?

AR: En primer lugar, el respeto de los derechos humanos fundamentales. No discriminar, respetar la privacidad de los usuarios, y analizar el proceso y resultado de la inteligencia artificial dependiendo del contexto y la sensibilidad del tema. No es lo mismo si se utiliza la IA para decidir quién recibirá el próximo órgano en una lista de espera, que para medir el consumo de energía en un centro de datos. Segundo, la transparencia en el uso de la inteligencia artificial, especialmente cuando los gobiernos la utilizan para tomar decisiones, ya que deben explicar cómo aporta valor a los servicios públicos.

EG: ¿La censura sirve como forma de regulación?

AR: Prohibir algunas aplicaciones estimula la innovación, ya que deben que encontrar medidas para mitigar los riesgos. Por eso es que lo que se prohíbe hoy puede ser autorizado mañana, cuando las plataformas sepan cómo resolver el daño colateral generado. Por ejemplo las consecuencias del uso de machine learning para predecir crímenes futuros o el efecto de las aplicaciones que manipulan la mente, una vez mitigados los efectos, entonces ahí podremos autorizar dichas aplicaciones.

EG: ¿La Unión Europea está cerca de lograr una regulación de la inteligencia artificial?

AR: Seguramente antes de fin de año tendremos una ley en la Unión Europea que será la primera, lo más horizontal y abarcativa posible en cuanto a inteligencia artificial. Aunque no podremos abordar absolutamente todo porque surgirán nuevas versiones de Chat GPT o Bard (la IA generativa de texto de Google), al menos ya habremos comenzado el proceso.

EG: ¿Qué debe contemplar una ley de Inteligencia Artificial?

AR: La ley debe poner en marcha un sistema de gobernanza donde autoridades públicas, partes interesadas, sociedad civil, académica y sector privado puedan reunirse para decidir cuáles son los riesgos y las oportunidades emergentes y cómo manejarlos en el marco legal que establece los principios y mecanismos de decisión. Una ley solo nos dice cómo manejar el futuro, pero la ley no puede indicar lo más importante que es aquello que no dice. Y eso que no se dice es el futuro.