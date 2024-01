Verano 2024: Renault puso en marcha el "Summer Experience"

Además, el espacio en Cariló cuenta con un sector exclusivo dedicado a The Originals, el merchandising oficial de la marca, que se puede adquirir de forma online a través de la Tienda Oficial de Renault en Mercado Libre. Aquellos interesados en comprar un vehículo de la marca de producción nacional (Sandero, Stepway, Logan, Kangoo o Alaskan) podrán obtener una financiación tasa 0% en 18 meses con un monto máximo a financiar de hasta $5.000.000, con un cupo limitado.

renault-alaskan-arena.jpg Renault Alaskan en La Frontera, Pinamar.

Actividades de playa

Renault está presente en el parador KOTA Beach de Pinamar Norte con su gama de vehículos 4x4, ofreciendo la posibilidad de realizar test drives, travesías, encuentros gastronómicos, actividades lifestyle, entre otras actividades dentro de una agenda que semana a semana se irá comunicando. Los Test Drives estarán disponibles hasta el 13 de febrero de 2024 inclusive de 11 a 15.

renault-alaskan-postventa.jpg En el ingreso a La Frontera, en Pinamar, se controlan la presión de los neumáticos.

Chequeo gratuito de vehículos

La marca inauguró un check point en el ingreso a la ciudad balnearia de Pinamar en Av. Bunge e Intermédanos, donde ofrece servicios exclusivos para clientes. Entre las principales prestaciones, podrán realizarse: cambio de aceite y filtro, reparaciones menores, reparaciones de OTS, calibraciones y diagnóstico. Sin necesidad de solicitar turno previo, se puede realizar un chequeo gratuito de los 25 puntos de control de los vehículos mediante el Renault Minuto Móvil. El espacio funciona de lunes a lunes de 10 a 13 y de 17 a 21h.

renault-care-service.jpg En Pinamar, la marca realiza un chequeo gratuito a sus vehículos.

Descuentos del programa “My Renault”

Este año, My Renault, el programa de fidelización de la marca, sumará nuevos beneficios redimibles durante las vacaciones de verano para disfrutar a lo largo de la temporada. Ingresando a nuestra web app, dentro de la categoría Renault Summer Experience podrás encontrar algunas de nuestras propuestas a lo largo de la costa que incluyen:

Gastronomía.

Entretenimiento.

Turismo.

Sorteos.

Registrándose en My Renault, los clientes van a acceder a increíbles descuentos como: 15% Off en gastronomía y 10% off en sombrillas en Kota Beach, gift cards en Lucciano’s, Havanna y Cauca, hasta un 25% off en Cariló Soleil Apart Hotel, Posada Del Bosque Cariló, Costa Cariló Apart de Mar, hasta un 15% Off en Villa del Mar Resto, Hey Bro, entre otras.