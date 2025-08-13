El nuevo mini-truck urbano chino que ya disponible en Argentina

Foton Argentina, de la mano del Grupo Corven, acaba de introducir en el mercado local el Foton Wonder, un mini-truck urbano de origen chino ya disponible en tres versiones: Cabina Simple Flatbed, Cabina Doble Flatbed y Cabina Doble Box, tipo furgón con hasta 7,3 metros cúbicos de carga o 1.200 kg. Está impulsado por un motor naftero de 1.6 litros, 4 cilindros, que entrega 120 CV y 158 Nm, acoplado a una caja manual de 5 velocidades con tracción trasera.
Equipamiento - confort y seguridad
Con respecto al equipamiento, cuenta con aire acondicionado, levantavidrios eléctricos, cierre centralizado con comando a distancia, columna de dirección regulable, luces LED (DRL, faros delanteros y giros), faros antiniebla, llantas de 14 pulgadas y espejos eléctricos calefaccionados.
En términos de tecnología, cuenta con panel de instrumentos 100% digital de 7 pulgadas, pantalla táctil multimedia, volante multifunción, puertos USB, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento y el exclusivo sistema TPMS (monitoreo de presión y temperatura de neumáticos),
En seguridad, todas las versiones equipan doble airbag frontal, control electrónico de estabilidad (ESC), frenos con ABS y EBD (discos en el eje delantero), cierre automático de puertas en movimiento, y alertas de cinturón y puertas abiertas. Además, los faros delanteros son full LED.
Versiones, precios y garantía
Cabina Simple Flatbed: USD 23.000.
Cabina Doble Flatbed: USD 24.300.
Cabina Simple Box: USD 27.700.
Precios más IVA del 10,5% por ser considerado vehículo comercial. La garantía es por 4 años o 150.000 km.