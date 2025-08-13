13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El nuevo mini-truck urbano chino que ya disponible en Argentina

La marca china Foton presentó un vehículo orientado al trabajo diario, con buen equipamiento y un precio competitivo. Versiones y precios confirmados.

Federico Bossio
Por
Federico Bossio
El Wonder llega importado de China.

El Wonder llega importado de China.

Foton Argentina, de la mano del Grupo Corven, acaba de introducir en el mercado local el Foton Wonder, un mini-truck urbano de origen chino ya disponible en tres versiones: Cabina Simple Flatbed, Cabina Doble Flatbed y Cabina Doble Box, tipo furgón con hasta 7,3 metros cúbicos de carga o 1.200 kg. Está impulsado por un motor naftero de 1.6 litros, 4 cilindros, que entrega 120 CV y 158 Nm, acoplado a una caja manual de 5 velocidades con tracción trasera.

Te puede interesar:

RAM adelanta la llegada de su pick up mediana con teaser oficial

foton-wonder-

Equipamiento - confort y seguridad

Con respecto al equipamiento, cuenta con aire acondicionado, levantavidrios eléctricos, cierre centralizado con comando a distancia, columna de dirección regulable, luces LED (DRL, faros delanteros y giros), faros antiniebla, llantas de 14 pulgadas y espejos eléctricos calefaccionados.

En términos de tecnología, cuenta con panel de instrumentos 100% digital de 7 pulgadas, pantalla táctil multimedia, volante multifunción, puertos USB, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento y el exclusivo sistema TPMS (monitoreo de presión y temperatura de neumáticos),

En seguridad, todas las versiones equipan doble airbag frontal, control electrónico de estabilidad (ESC), frenos con ABS y EBD (discos en el eje delantero), cierre automático de puertas en movimiento, y alertas de cinturón y puertas abiertas. Además, los faros delanteros son full LED.

foton-wonder-1

Versiones, precios y garantía

Cabina Simple Flatbed: USD 23.000.

Cabina Doble Flatbed: USD 24.300.

Cabina Simple Box: USD 27.700.

Precios más IVA del 10,5% por ser considerado vehículo comercial. La garantía es por 4 años o 150.000 km.

foton-wonder-2

Noticias relacionadas

Esta imagen fue develada por VW Argentina sobre la nueva Amarok.

Confirmado: la nueva Volkswagen Amarok argentina tendrá versión híbrida desde 2027

Mary Barra de GM y Euisun Chung de Hyundai.

Acuerdo histórico entre dos automotrices

Las exportaciones tuvieron en julio una merma del 35%.

Aunque subieron las ventas de 0KM, bajó la producción de autos: caída del 16,5% en julio

Esta es la versión que llegó de Brasil.

Adiós al Citroën C4 Cactus, uno de sus modelos más vendidos en Argentina

Rating Cero

Lali Espósito eligió a Alan Lenz en lugar de Valentina y las redes estallaron.
play

Escándalo en La Voz Argentina 2025: la polémica elección de Lali Espósito que hizo estallar a las redes

Un film familiar llegó a Netflix en agosto 2025.
play

Cigüeñas, la historia que no te contaron es la película que volvió a ser tendencia en Netflix: de qué se trata

Tiene muy pocos capítulos, está en Netflix y es una serie que marcó un antes y un después

No se ha confirmado cuál será el rol de Paladín en el nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión para Disney Plus.

Marvel apostará por un villano interesante e infravalorado en la próxima serie de Vision

Martina Pereyra, recordada por su participación en Gran Hermano.

La impresionante transformación de Martina Pereyra de Gran Hermano: notable cambio de look

A pesar de la compra, Skydance podría desprenderse de sus inversiones en Argentina.

Skydance compró Paramount Global: qué pasará con Telefe tras la millonaria fusión

últimas noticias

play

Trabajadores del Garrahan: movilización a la sede de Unión Personal contra los copagos a los afiliados

Hace 10 minutos
Condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión.

Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

Hace 21 minutos
Los integrantes del equipo argentino de Copa Davis.

Con una novedad, se confirmó el equipo de Argentina para enfrentar a Países Bajos por la Copa Davis

Hace 34 minutos
Segúnla autopsia, Williams Quispe Quenta murió a causa de un edema agudo de pulmón ycongestión visceral generalizada

Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

Hace 36 minutos
La Comisión de Acción Social y Salud Pública elevó un pedido de informe al Gobierno tras las muertes por fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: Diputados realizó un pedido de informe al Gobierno ante la creciente cantidad de muertes

Hace 48 minutos