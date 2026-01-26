26 de enero de 2026 Inicio
Alarma en Boca: Alan Velasco sufrió una lesión en la rodilla izquierda y estará dos meses fuera

La información fue confirmada por el periodista Augusto César. El volante ofensivo se lesionó en el debut ante Deportivo Riestra.

Por
Boca encendió las alarmas en el inicio del Torneo Apertura. Alan Velasco sufrió una lesión en la rodilla izquierda y estará fuera de las canchas, aproximadamente, por dos meses. La noticia fue confirmada por el periodista Augusto César, quien sigue el día a día del Xeneize, mientras se espera el parte médico oficial para conocer el grado exacto de la lesión.

El episodio ocurrió durante la victoria por 1 a 0 frente a Deportivo Riestra, en la primera fecha del campeonato. Velasco fue titular, pero debió ser reemplazado en el segundo tiempo por Brian Aguirre tras manifestar una molestia en la rodilla, lo que generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico.

Este lunes, el volante ofensivo se realizó estudios médicos y quedó confirmada su baja para el próximo compromiso ante Estudiantes en La Plata. Ante este escenario, Caludio Úbeda deberá definir su reemplazo en el once inicial. Aguirre aparece como una de las principales alternativas para ocupar la banda derecha, mientras que Kevin Zenón surge como otra opción, teniendo en cuenta que Carlos Palacios también estará ausente por una sinovitis en la rodilla derecha.

La lesión de Velasco se suma a un antecedente reciente que preocupa en Boca. Se trata de la tercera que sufre desde su llegada al club hace un año. En 2025, el mediocampista padeció un esguince de tobillo y una distorsión de la banda lateral de la rodilla, lesiones que lo marginaron de las canchas durante casi tres meses y lo obligaron a perderse 11 partidos.

